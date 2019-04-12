Самым богатым петербургским депутатом Госдумы стал Сергей Боярский

Депутаты Государственной думы 12 апреля отчитались о своих доходах за 2018 год. Самым богатым представителем Петербурга в нижней палате Федерального собрания стал Сергей Боярский, задекларировавший 18,6 млн рублей.

В прошлом году доход сына киномушкетера составлял лишь 10,7 млн рублей. В собственности Боярского остались, судя по указанным площадям, те же три квартиры и автомобили Lexus и Porsche. Он так же указал в собственности нежилое помещение площадью 57 кв. м, которого прежде не декларировал. У супруги Сергея Боярского 2018 год сложился в финансовом плане явно успешнее, чем 2017. Она отчиталась о 3,5 млн рублей дохода, хотя прежде указывала лишь 918 тысяч рублей. Судя по всему, она продала квартиру площадью 29 кв. м, но осталась владелицей двух квартир и автомобиля Mercedes-Benz.

В прошлом году позицию лидера по доходам среди петербургских народных избранников в Госдуме занимал бывший вице-губернатор Игорь Дивинский с доходом в 26,8 млн рублей. На этот раз он занял лишь вторую строчку, сообщив о 17,9 млн рублей годового заработка. За год депутат приобрел земельный участок и жилой дом. Прежде участок и дом точно такой же площади числились в собственности его супруги. В «автопарке» парламентария по-прежнему Ford Tourneo, Jaguar XE и Mercedes-Benz GLD 250D 4. В беседе с ЗАКС.Ру Дивинский объяснил причины падения своих доходов.

Представитель КПРФ Владимир Бортко, заявивший о своих планах выдвигаться в губернаторы Петербурга, увеличил за год свой доход до 16,8 млн рублей, что на 11,5 млн больше заработка за прошлый отчетный период. В его собственности все еще числятся земельный участок, дом и две квартиры, но уже нет автомобиля BMW-650i. Финансовый успех Бортко в беседе с ЗАКС.Ру объяснил творческой деятельностью.

Среди депутатов Госдумы есть еще двое претендентов на попадание в бюллетень на выборах губернатора Петербурга: Елена Драпеко и Олег Нилов. Их обоих глава «Справедливой России» Сергей Миронов назвал в числе кандидатов на выдвижение от партии. Драпеко заработала за 2018 год 6,6 млн рублей и заняла четвертое место в списке самых богатых парламентариев от Петербурга. Доход Олега Нилова скромнее его коллеги по партии – 4,7 млн рублей.

Владимир Катенев замыкает топ-5 самых богатых петербургских депутатов в Госдуме с доходом в 5,7 млн рублей. В прошлом году его заработок был почти на миллион больше.

Виталий Милонов отчитался о 4,7 млн рублей дохода за 2018 год, что на 1,4 млн рублей скромнее прежнего заработка. В его собственности все еще остались два земельных участка и квартира, а также два автомобиля Lada Vesta. А вот мотоцикл Милонов обновил: теперь в его декларации значится мотоцикл BMW F 800.

Сергей Вострецов и Михаил Романов заработали по 4,6 млн рублей. Самый низкий доход среди депутатов Госдумы от Петербурга задекларировал Евгений Марченко – он отчитался о 4,4 млн рублей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.