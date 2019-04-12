Семье Пескова больше не принадлежат зарубежные квартиры

Новейшая декларация о доходах за 2018 год президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова и его семьи, опубликованная на сайте Кремля, указывает на то, что семья перестала владеть недвижимостью за границей.

Годом ранее аналогичный документ показывал, что жене Пескова Татьяне Навке принадлежит квартира в Соединенных штатах Америки, а один из сыновьев чиновника, в свою очередь, арендует недвижимость на территории Франции.

"Квартира была в ипотеке. Теперь она продана, и банк вернул свои деньги", - пояснил новейшие данные о квартире супруги Песков в разговоре с "Открытыми медиа", добавив, что случай с сыном несколько иной - родственники стали жить вместе, и снимать квартиру Пескову-младшему перестало быть потребным.

За 2018 год Песков заработал 12,8 млн рублей, а финансовые успехи Навки, ставшей по итогам года самой богатой "второй половиной" представителей администрации президента, исчисляются в размере 200 млн рублей.