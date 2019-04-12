Самый богатый депутат Госдумы заработал 2,3 млрд рублей

Депутат Государственной думы от «Единой России» Григорий Аникеев, представляющий в парламенте Владимирскую область отчитался о доходе в 2,3 млрд рублей. Правда, по сравнению с прошлым отчетным периодом, депутат сильно обеднел – в 2017 году он сообщал о 4,3 млрд рублей годового заработка.

В собственности у Аникеева указаны три земельных участка, три дома, два жилых помещения и баня. У депутата есть собственный вертолет и два автомобиля медицинской службы. Кроме того в его декларации указаны Hammer H 2, Mersedes-Benz G63 AMG, Mersedes-Benz S 500 4 MATIC, мотоцикл, две рыболовные лодки, вездеходный транспортер и прицеп.

Представляющий Липецкую область единоросс Николай Борцов заработал 988 млн рублей. Как и Аникеев, за год Борцов стал зарабатывать меньше. За 2017 год он задекларировал доход в 1,1 млрд рублей. В его собственности шесть земельных участков, три дома, квартира, гараж и семь машиномест. Ездит он на Mercedes-Benz S 500 4Matic, а также владеет трактором «Беларус».

Депутат Госдумы от Тверской области Сергей Веремеенко указал доход в 492 млн рублей. В Госдуму он пришел в сентябре 2018 года, заменив Владимира Васильева, назначенного на пост главы Дагестана. Ранее Сергей Веремеенко был депутатом Законодательного собрания Тверской области. В 2017 году он отчитывался о доходе в 31,6 млн рублей. Тогда в его собственности числились 95 земельных участков, девять домов, квартира, четыре гаража, дом охраны, здание гостиницы, еще одно здание, банный комплект и две хозяйственных постройки. Сейчас он избавился от 28 земельных участков и одного дома.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин значительно отстает по доходам от вышеупомянутых коллег по парламенту. Он отчитался о 71 млн рублей. Как пишет «Интерфакс», более половины из этой суммы - 38,85 млн рублей – он пожертвовал на благотворительность. У Володина есть земельный участок, квартира, жилой дом, два гостевых дома, несколько нежилых и хозяйственных построек, теплица и очистное сооружение.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов отчитался о доходе в 4,8 млн рублей. Глава КПРФ Геннадий Зюганов задекларировал 7,9 млн рублей. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов указал 4,9 млн рублей доходов. Предводитель ЛДПР Владимир Жириновский – 6,7 млн рублей.

Как уже писал ЗАКС.Ру, среди петербургских депутатов Госдумы самым богатым стал Сергей Боярский, заработавший 18,6 млн рублей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.