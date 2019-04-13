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Новости

10:30

Организацию Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей за непризнание себя иноагентом

фото ЗакС политика Организацию Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей за непризнание себя иноагентом

Возглавляемую одним из старейших отечественных правозащитников организацию "Горячая линия" Мещанский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей, говорится на сайте "За права человека". Проступок состоял в том, что руководство организации отказалось признавать себя иностранным агентом - вопреки решению Министерства юстиции, которое внесло ее в соответствующий реестр в феврале.

Сам Пономарев откровенно заявил, что таких денег у него и его сподвижников на штрафы нет и быть не может и попросил всех неравнодушных о помощи.

"Приступили к уничтожению организаций, которые я возглавляю. Мало того, что они внесены в списки иностранных агентов. Теперь начинают штрафовать за то, что они добровольно не вошли в реестр иностранных агентов". - написал он у себя в Facebook.

Представители "Горячей линии" настаивают на том, что их деятельность, иногда спонсируемая из-за рубежа, не носит политического характера, а без этого условия по закону заклеймить кого-либо иноагентом не представляется возможным.

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12:27    
Да, уж...Лёва ярый антисоветчик и русофоб...Пора ему уже отправиться к Алексеевой в Америку!

11:47    
Пономарёв-конченая мразь! Прекрасная новость, но штраф мог быть и больше!

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