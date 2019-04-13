В Тюмени ликвидировали вооруженных террористов

В Тюмени в ночь на 13 апреля ФСБ провела спецоперацию, ликвидировав двух вооруженных представителей запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство". К семи утра по Московскому времени режим контртеррористической операции был снят, передает "Интерфакс".

"В доме, где находились злоумышленники, обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств", - говорится на сайте Следственного комитета.

Утверждается, что убитые агрессоры планировали совершить несколько терактов в местах скопления людей. Благодаря оперативным действиям силовиков никто из граждан не успел пострадать. Открытое в связи с инцидентом уголовное дело продолжают расследовать.