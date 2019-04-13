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12:01

В Красногвардейском районе эвакуировали школу

фото ЗакС политика В Красногвардейском районе эвакуировали школу

Очередная эвакуация постигла одну из петербургских школ 13 апреля. На сей раз анонимное сообщение о якобы заложенной бомбе поступило в 188-ю школу, расположенную на улице Маршала Тухачевского, говорится в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Около 11 часов утра из здания ввели сотрудников и учащихся. К учебному заведению стянулись пожарные грузовики, кареты скорой помощи и полицейские автомобили.

Отметим, что почти с самого начала 2019-го года город страдает от регулярных и массовых анонимных сообщений о минировании зданий с большим скоплением людей, что парализует работу торговых центров, учебных заведений, музеев и даже соборов

По словам главы Совета безопасности Николая Патрушева, высказавшегося о проблеме в конце марта, с начала 2019-го года установлены личности около 400 человек по всей стране, которые в течение всего этого периода сообщали о заложенных бомбах. Некоторые из них уже  фигурируют в уголовных делах.

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Фотография: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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