Перед началом "Тотального диктанта" в Новосибирске прошел пикет против "русофобов"

Возле новосибирского кинотеатра "Победа" перед началом общероссийского "Тотального диктанта", в котором должно было пройти мероприятие, встала с одиночным пикетом женщина. Она протестовала против подбора "чтецов" текстов для заданий, которых избрали в этом году, передает "Комсомольская правда".

Плакат представляет собой "триптих" из портретов писателя Дмитрия Быкова, телеведущего Владимира Познера и музыканта Андрея Макаревича. Надпись под ними гласит: "Нет тотально-тоталитарному диктанту-диктату либерал-русофобов!".

"Я не могу позволить им читать! Я вот вышла одна на пикет... Хотя обзвонила все патриотические организации, просила присоединиться. Но никто не вышел, они работают только перед выборами", - приводятся слова активистки.

Идея диктанта была разработана новосибирскими научными сотрудниками и проводится ежегодно с 2004-го года. Семью годами позже мероприятие стало всероссийским. Надиктовывать тексты приглашают известных деятелей культуры.

Фотография: Екатерина Комякова

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