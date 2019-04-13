Не договорившись о дебатах с Зеленским, Порошенко выступит на стадионе один

Не сумев договориться с победившим в первом туре президентских выборов шоуменом Владимиром Зеленским, вышедший вместе с ним в тур второй, о дате дебатов на стадионе, действующий лидер государства Петр Порошенко решил выступить на спортивной арене в одиночку. Мероприятие пройдет в воскресенье 14 апреля на киевском спорткомплексе "Олимпийский".

Началось все с того, что Порошенко бросил вызов сопернику посредством видеообращения, и тот его принял. Однако впоследствии, в ходе телевизионной перепалки, каждый из кандидатов упрямо гнул свою линию - Зеленский настаивал на том, чтобы стадионный спор произошел 19 апреля, а Порошенко требовал, чтобы мероприятие состоялось 14-го числа. В результате консенсус не был достигнут.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. В первом туре Зеленский набрал 30 процентов голосов, а Порошенко - 16 процентов.