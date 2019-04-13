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13:35

Не договорившись о дебатах с Зеленским, Порошенко выступит на стадионе один

фото ЗакС политика Не договорившись о дебатах с Зеленским, Порошенко выступит на стадионе один

Не сумев договориться с победившим в первом туре президентских выборов шоуменом Владимиром Зеленским, вышедший вместе с ним в тур второй, о дате дебатов на стадионе, действующий лидер государства Петр Порошенко решил выступить на спортивной арене в одиночку. Мероприятие пройдет в воскресенье 14 апреля на киевском спорткомплексе "Олимпийский".

Началось все с того, что Порошенко бросил вызов сопернику посредством видеообращения, и тот его принял. Однако впоследствии, в ходе телевизионной перепалки, каждый из кандидатов упрямо гнул свою линию - Зеленский настаивал на том, чтобы стадионный спор произошел 19 апреля, а Порошенко требовал, чтобы мероприятие состоялось 14-го числа. В результате консенсус не был достигнут.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.  В первом туре Зеленский набрал 30 процентов голосов, а Порошенко - 16 процентов.

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17:34    
14-18
Игорь. Злободневно и складно.

14:20    
А ведь Порошенко 22 апреля могут уже арестовать по команде президента Украины Зеленского...Так что Порошенко надо об этом помнить и быть в полной готовности драпануть с Украины...

14:18   Игорь  
ГЕТЬМАНСКАЯ
Как в одной республике,
Слухами, да сплетнями,
Веселили публику
Кандидаты в гетьманы.
Кандидатов набралась, набралась
Полная котомка,
Рассчитала что-то власть,
И расчет был тонкий.
Припев:
Веселись казак и смейся,
Тебя снова проведут.
Хоть об стену ты убейся,
Снова крайним будешь тут!
Снова крайним будешь тут!
Гонят вновь растратчиков
Круг казачий весело.
Веселят докладчиков
Гимнами, да песнями!
Но кого-то повело, увело
На другой сценарий.
Может быть себе назло
Раскрутился парень?!
Припев:
Тут на спонсора надейся –
В переулках не плошай!
Хоть об стену ты убейся,
Он не купит тебе рай.
Он не купит тебе рай.
Ох, лихие времена,
Даже коль с командою,
Не спасет тебя страна,
Разве что баландою.
Иль другая сторона
Отведет к гиляке.
Выбор здесь – теперь война,
Тонет все во мраке.
Припев:
Хоть ты соколом тут взвейся,
Свой ты, с головы до пят, -
Хоть об стену ты убейся,
Снова что-то замутят!
Снова что-то замутят!
Думай, - с каждой улицы.
Всё живет билбордами.
Как не обмишулиться
С гетьманами гордыми?!
Или снова на майдан, на майдан, -
Вновь страну на бочку?
Иль куда-то чемодан?..
Как-то все не в строчку!..
Припев:
Напоследок разговейся –
Там, конечно, не нальют,
Хоть об стену ты убейся,
Ще не вмерла лишь споют.

14:05    
ПРИДЕТСЯ ПУТИНУ подменить зеленского - как на БИЛБОРДЕ ЛИЦОМ К ЛИЦУ

13:59    
Громко сам с собою я веду беседу и обешаю  земной рай на Украине! А все украденное вернуть надо?

13:54    
И народ придет на стадион???
И поверит словам Петра-Еврохохла???

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