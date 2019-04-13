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Новости

14:20

Из-за ругательства в адрес Путина РКН на полдня блокировал ярославский сайт

фото ЗакС политика Из-за ругательства в адрес Путина РКН на полдня блокировал ярославский сайт

За публикацию новости, в которой содержится фотография граффити с грубым выражением в адрес президента Владимира Путина, Роскомнадзор по решению Генеральной прокуратуры заблокировал ярославский информационный ресурс 76.ru. Об этом сообщила его главный редактор Ольга Прохорова. Сайт теперь включен в реестр запрещенных.

"Никаких документов редакция на почту не получала. Были лишь звонки с требованиями снять материал с сайта. Считаю это актом давления на СМИ", - рассказала она в Facebook.

Однако, позже в тот же день 13 апреля доступ к порталу был восстановлен. Роскомнадзору оказалось достаточно удаления фотографии с граффити со страницы материала.

Ранее идентичная история произошла, что примечательно, с еще одним СМИ из Ярославля - "Яркуб", которое опубликовало фотографию с бранной характеристикой Путина, начертанной на стене здания местной полиции.

Происходящее, очевидно, показывает то, в каком формате будет применяться недавно принятый запретительный и скандальный закон, запрещающий "не уважать" власть в "неприличной форме".

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