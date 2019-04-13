Резник: Беглов "не зашел" петербуржцам своей дремучей лихостью

Депутат петербургского парламента Максим Резник объяснил в интервью журналисту Максиму Шевченко, который ранее заявлял о своих губернаторских амбициях, что его не устраивает в действующем врио главы города Александре Беглове и почему он его постоянно и резко критикует.

"Петербургу он "не зашел", я думаю, своей дремучей лихостью. <...> Все эти новые решения находились на уровне пиара - попытки изменить сознание граждан: эта "лопата Беглова", это бегание безумное по городу с механизмами, абсолютно неприемлемыми для мыслящего человека", - подчеркнул руководитель комиссии ЗакСа по культуре.

Поясняя свое умозаключение, Резник сказал, что от главы города петербуржцам не нужна показная очистка снега под камеры и "в модных ботинках". Иными словами, нужно не то, чтобы менялось их восприятие действительности, а непосредственное изменение действительности. Впрочем, признал депутат, она-таки изменилась - но не в лучшую сторону. Самым наглядным образом это выразилось в ставших более сервильными, по его мнению, городских СМИ, и пошедшем по тому же пути парламенту.

"Уровень интеллекта власти остался тот же, но степень использования этой вот своей дремучести стала гораздо выше. Эти люди стали пытаться навязать городу чужие правила", - резюмировал законодатель.

Напомним, что публичный конфликт между Бегловым и Резником вылился в то, что последний подал на чиновника в суд.

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