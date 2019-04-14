После пожара в "Лосином острове" возбудили административное дело

Правоохранители возбудили дело по ст. 8.32 КоАП (нарушение правил требований пожарной безопасности в лесу) после пожара в национальном парке «Лосиный остров», сообщили представители парка.

По словам представителей парка, сгорело 3,2 тысячи кубометров древесины. Горели порубочные остатки и штабеля с бревными, деревья в лесу не пострадали. По словам директора парка «Лосиный остров» Игоря Сарафанова, до пожара проводились работы по очистке от сухостоя и уничтоженных вредителями деревьев. Скорее всего, неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли умершие деревья, которые складировали распиленными вдоль дороги, готовя к вывозу.

Пожар в «Лосином острове» разгорелся вечером 13 апреля. Пламя распространилась на площади в тысячу квадратных метров. К утру 14 апреля его потушили.