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Новости

13:47

"Очень страдаю. Морально": Милонов рассказал подробности конфликта на штрафстоянке

фото ЗакС политика "Очень страдаю. Морально": Милонов рассказал подробности конфликта на штрафстоянке

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что эвакуаторщики попортили машину его приятеля при перевозке и требовали взятку за возвращение автомобиля, передает «Комсомольская правда».

По словам депутата, машину забрали на штрафстоянку за неправильную парковку. Оказалось, что при этом сломали коробку передач, отказывались показать документы. Депутата пытались выставить из каморки администрации стоянки, сотрудники, по его словам, были пьяны.

«Они пытались нас выкинуть, ударить дверью. Чтобы я вылетел из их конторы. По лицу не били. Если бы они ударили меня по лицу, то с тяжкими телесными повреждениями сами бы уехали», - заявил Милонов.

По его словам, у него остались «пара синяков на ноге», «ушиб руки, ноги». «Очень страдаю. Морально. Даже кушать не могу. И вызвал полицию. Пусть теперь разбираются с этими пьяными уродами, которые вымогают у людей взятки», - сказал Милонов.

Конфликт произошел вечером 13 апреля. Милонов заявил, что для решения проблемы с эвакуацией машин он намерен обратиться к врио губернатора Петербурга Алекcандру Беглову.



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14:39    
Это все Артем Тарасов придумал перед боем с Рыжим Тарзаном Дациков!!!

14:29    
молодец Милонов лично за машиной приехал разбиратья, по сути мы все с этим беспределом сталкиваемся, а чиновники о нем и не знают
. Вот депутат молодец во все тяжкие пускается думаю наведет порядок

13:51    
Лучше бы страдал физически. Некому как следует этому козлу морду начистить???

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