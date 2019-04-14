Порошенко не дождался Зеленского на дебатах на стадионе в Киеве

Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский не пришёл на дебаты с действующим президентом Пётром Порошенко, передаёт РИА «Новости».

Порошенко ждал оппонента на стадионе «Олимпийский» в Киеве до 15:00. Когда время истекло, Порошенко призвал собравшихся зрителей не терять интерес и призвал Зеленского прийти 15 апреля на эфир программы «Свобода слова» или 19-го - на телеканал «Общественный».

Оппоненты договорились провести дебаты на стадионе «Олимпийский», но не смогли договориться о дате. Зеленский настаивал, что дебаты должны состояться 19 апреля, а не 14-го, как того хотел Порошенко. Тем не менее, действующий президент все равно пришёл на стадион.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%.