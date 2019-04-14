В Wikileaks подтвердили, что кот Ассанжа в безопасности после задержания хозяина

Кот основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа находится в безопасности, сообщили представители портала в своем Twitter.

В микроблоге Wikileaks опубликовано видео, на котором кот Ассанжа смотрит кадры с задержанием хозяина. Кота забрали из посольства Эквадора еще в октябре 2018 года. По словам представителей портала, он воссоединится с хозяином, когда тот будет на свободе.

Джулиана Ассанжа задержали 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне, где он укрывался последние 7 лет. Перед этим Эквадор лишил его защиты. Основателю Wikileaks грозит тюрьма за нарушение правил освобождения под залог, в США требуют выдать им Ассанжа по делу о публикации секретных документов.

Кот поселился с Ассанжем в посольстве в 2017 году и привлек к себе внимание общественности. У него был собственный аккаунт в Twitter, о нем писали журналисты и он входил в рейтинг самых медийных котиков по версии «Медиалогии».