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9:25

40% россиян признались, что не имеют никаких сбережений

фото ЗакС политика 40% россиян признались, что не имеют никаких сбережений

Согласно результатам социологического опроса, проведенного компанией Superjob, 40% респондентов-жителей России не имеют никаких сбережений на случай наступления внезапного материального кризиса, уведомляет ТАСС. Вместе с тем, в случае лишения всех источников дохода 16% продержатся на доступных средствах меньше месяца, 21% - до двух месяцев, 12% - до полугода, 6% - год, и лишь 5% - больше года.

Опрос был проведен с 1 по 4 апреля текущего года в 368 городах среди респондентов старше 18 лет. В исследовании приняли участие более 1600 человек.

29% участников социологического изыскания заявили, что не ведут финансовый учет собственных доходов и расходов, однако 53% сообщили, что за своим финансированием более-менее следят. Строго бдят траты 18% опрошенных, однако будущие доходы и расходы не планирует каждый пятый респондент (21%). 40% расписывают средства менее чем на год вперед, 23% - на полгода и более.

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17:12    
Забыли опросить тех, кто выплачивает ипотеку: они в минусе- не имеют накоплений, а имеют долги.
Одним словом, кроме олигархов ни кто не продержится!

12:48    
Россияне сами себя опустили, предав СССР и поддержав банду Ельцина и других прозападников в начале 90-х!

11:47    
10.16.
Это надо в провинции сказать, где нет рабочих мест.
А зарплата ЗА МЕСЯЦ в СПБ в 20-25 долларов-это нормально?
А не работая, но "Прихватизировав"  у народа сырьевые ресурсы, заводы, пароходы и т. д.,   сидя за рубежом на
вилле, быть сказочно богатым -это нормально?
Опустили россиян ниже плинтуса...

11:07    
А что на это тявкнет президент Песков? Потребует разъяснений?

10:16    
Работать надо больше, пить спиртное меньше, экономнее расходовать средства, тогда и накопления появятся! Это закон!

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