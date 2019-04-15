Роскомнадзор разблокировал сайт ярославского издания "Яркуб"

Доступ к ярославскому изданию "Яркуб" снова открыт: Роскомнадзор снял блокировку ресурса, удалив его из реестра "запрещенных" сайтов, поделилась с "Медиазоной" главед интернет-СМИ Марина Седнева.

Новость, из-за которой издание подверглось нападкам интернет-регулятора, удалена. "Резонансная" заметка, уточнила Седнева, была написана по пресс-релизу Следкома.

Ранее в редакции предположили, что сайт был заблокирован из-за публикации фотографии с "дискредитирующей" Путина надписи.

Напомним, 31 марта и 1 апреля в ряде ярославских новостных издания появилась заметка, содержащая фотографию граффити, оставленного вандалом на колоннах здания местного управления МВД. Надпись гласила следующее: некто, по фамилии "Путин" был назван "*****" [грубым обозначением гомосексуала]". Сразу после опубликования фото СМИ стали поступать звонки и письма от Роскомнадзора с требованием удалить заметку, при этом какие-либо правовые обоснования данной просьбы отсутствовали.

Большинство новостников "резонансную" картинку удалили, однако "Яркуб", 76.ru и "Комсомольская правда - Ярославль" сделать это отказались.

СМИ предположили, что таким образом РКН впервые выполняет требования нового закона о неуважении к власти.