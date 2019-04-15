"Горэлектротранс" за 2 млрд рублей закупит новые трамваи, оснащенные Wi-Fi

ГУП "Горэлектротранс" собирается потратить более 2 млрд рублей на покупку новых трамваев: соответствующий тендер появился сегодня, 15 апреля, на портале госзакупок.
Будущий подрядчик обязан будет до 1 сентября поставить предприятию 21 вагон с полностью низким уровнем пола.
Новые трамваи должны быть оснащены Wi-Fi передатчиками, оснащенными модемами с поддержкой технологии беспроводной передачи данных.
Ранее, напомним, на петербургские дороги выехали первые электробусы. Некоторые из них сломались в первый же день эксплуатации.