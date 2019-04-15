Сотрудники Смольного сдадут кровь в преддверии Национального дня донора

Служащие администрации Петербурга сдадут кровь на рабочем месте накануне Национального дня донора, известили в пресс-службе Смольного.

Акция "Городской Молодежный День Донора" пройдет в стенах городской администрации 19 апреля. К участию в благотворительном мероприятии призывают всех сотрудников ведомства.

Национальный день донора отмечается в России ежегодно 20 апреля. В этот день в 1832 году врач Андрей Вольф провел первое успешное переливание крови человеку.

"Городской Молодежный День Донора" проводится в городе на Неве с 2013 года. За это время участие в благотворительной акции приняли более 8 тысяч человек.