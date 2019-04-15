Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

11:18

Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии"

фото ЗакС политика Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии"

Мещанский суд Москвы постановил назначить новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии", уведомляет "МБХ Медиа".

"Назначить комплексную судебную экспертизу. Финансово-экономическую и искусствоведческую в Российском Федеральном центре экспертизы при Министерстве юстиции", - постановила судья Ирина Аккуратова.

Повторная проверка была инициирована вследствие ранее вынесенного судьёй Аккуратовой вердикта: она предложила всем участникам процесса в письменном виде предоставить список вопросов, которые они хотели бы задать аудиторам, а также составить перечень организаций и экспертов, которых можно было бы привлечь к участию в проверке. 

Первая экспертиза была проведена следствием в негосударственном учреждении - некоммерческом партнерстве "Коллегия ревизоров, экспертов и специалистов". На данном варианте настаивала сторона защиты.

Отныне независимым экспертам предстоит заново изучить финансово-хозяйственную деятельность "Седьмой студии" за период с 2011 по 2014 год.

Режиссера Кирилла Серебренникова, находившегося под домашним арестом с 2017-го года, выпустили 8 апреля под подписку о невыезде. Все время его пребывания в условиях несвободы за него вступались известные деятели культуры, призывая к освобождению. Сотрудников театра "Седьмая студия" обвиняют в растрате выделенных на постановку спектаклей бюджетных средств. Своей вины Серебренников не признавал, утверждая, что его оговорила бухгалтер театра, заключившая сделку со следствием. В его защиту не раз выступали знаменитости. Из материалов следовало то, что сотрудники театра похитили 133 млн рублей государственных денег, выделенных на проект "Платформа". 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

19:42 Беглов хочет сделать бесплатным проезд в электричках для пенсионеров до конца года

19:15 Двое полицейских получили по четыре года колонии за применение пыток

19:08 Муниципал: Депутаты МО «Черная речка» отчитались о доходах

18:59 Петербург получит более 10 млрд рублей на "социалку" из Резервного фонда

18:46 ЗакС хочет запретить иностранцам работать гидами

18:24 В Вологодской области многодетные семьи избавят от платы за вывоз мусора

18:20 Один из участков набережной Фонтанки капитально отреставрируют

17:59 За сговор управляющие компании и чиновников оштрафовали на 1,2 млн рублей

17:55 Депутат ЛДПР предлагает сделать день поражения в Цусимском сражении памятной датой   2

17:33 Паллиативную помощь начнут оказывать в домашних условиях

17:20 Суд в Пензе до октября продлил арест семи фигурантам дела "Сети"

17:12 ЗакС Петербурга закупает футболки на лето

16:59 Явлинский видит главный шанс на спасение страны в объединении под брендом "Яблока"   2

16:50 "Роскосмосу" выделили 126 млн рублей на подготовку и отбор будущих космонавтов

16:38 Эсеры сподвигли Рослесхоз на судебное обжалование Генплана Токсово

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.