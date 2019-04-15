ЕСПЧ подготовил первое решение по акциям "Он вам не Димон"

Европейский суд по правам человека сообщил о том, что приготовил первое юридическое решение, связанное с всероссийскими протестными акциями, которые прошли под "антикоррупционными" лозунгами 26 марта 2017 года. Об этом сообщил в Telegram их вдохновитель и организатор Алексей Навальный.

Рассматриваемое дело связано с 10-дневным арестом координатора штаба Навального в Казани, Эльвиры Дмитриевой. Акция была не санкционирована местными властями.

Текст окончательного решения, согласно которому, по всей вероятности, Россию обяжут выплатить Дмитриевой денежный штраф, опубликуют на сайте Страсбургского суда 30 апреля.

Всего, по словам Навального, по "делу 26 марта" в ЕСПЧ рассматривают дела 103-х россиян.

В Петербурге такой же несогласованный митинг в тот день привел к грубым массовым задержаниям сотен людей.