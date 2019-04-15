Чиновники Смольного пресекли нелегальную торговлю на 26 участках в центре города

Представители комитета по контролю за имуществом совместно с полицейскими провели контрольные рейды по Центральному району с целью выявить и пресечь незаконную уличную торговлю, сообщает пресс-служба городского правительства.

Обход территории завершился "успешно": 26 частных предпринимателей вынуждены были покинуть занимаемые места. Их собираются привлечь к административной ответственности.

Ликвидировали нелегальную торговлю возле станций метро "Чернышевская", "Площадь Восстания" и "Владимирская", на нескольких участках Лиговского проспекта, на Дворцовой площади, 3-й Красноармейской улице и улице Марата.