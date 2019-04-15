СК возобновил расследование дела экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда

Следственный комитет приступил к повторному рассмотрению дела бывшего руководителя "Роснано" Леонида Меламеда, уведомил "Коммерсант" адвокат Александр Аснис. Речь идет о деле, которое было заведено еще в 2015 году: тогда экс-директора госструктуры обвинили в хищении и растрате более 220 млн рублей, принадлежащих гоcкорпорации, под видом оказания ей неких консультационных услуг.

В конце 2017 года столичный суд вернул дело Меламеда в Генпрокуратуру для проведения доследования. Через год ведомство возвратило материалы в СК, который уведомил адвокатов чиновника о возобновлении предварительного следствия. Тогда был заново опрошен экс-финансовый директор "Роснано" Святослав Понуров.

27 марта Меламед был вызван в Басманный суд Москвы в качестве подследственного. Он выступил поручителем бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, арестованного по обвинению в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей у энергетических компаний.

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении Меламеда и Понурова Следком сообщил в 2015 году. Их подозревали в растрате имущества госкорпорации в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед в нарушение требований законодательства организовал заключение договора, по которому ИФК "Алемар" (совладельцем компании являлся сам Меламед) обязалась оказывать "Роснанотеху" консультационные услуги, под видом оплаты которых компании незаконно перечислили более 220 млн рублей.