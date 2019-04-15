Яшин борется с вырубкой национального парка "Лосиный остров"

Планируемую вырубку национального парка "Лосиный остров", расположенного в Москве, столичный муниципальный депутат Илья Яшин назвал "варварством", за которым стоят премьер Дмитрий Медведев и губернатор Московской области Андрей Воробьев, и призвал граждан всячески этим планам мешать. Политик напомнил, что власть собирается исключить из состава "Лосиного острова" 140 га территории, из которых 54 га - это непосредственно лес. Максимальная цена контракта - 45 млрд рублей. Учитывая то, что Москва "задыхается" от мусора и дурной экологической обстановки в целом, по мнению Яшина, вырубка парка станет настоящей катастрофой для города.

"Этот варварский проект — результат сговора губернатора Московской области Воробьева и премьера Медведева. Они обсуждали вырубку «Лосиного острова» на встрече в марте, а теперь перешли к делу. Ликвидация деревьев может начаться уже в следующем году", - заявил политик.

Депутатская команда Яшина в настоящее время занята консультациями с профессиональными экологами. Неравнодушных граждан лидер "Солидарности" просит как минимум подписать протестную электронную петицию против "развития транспортной сети Московской области" подобными методами, а также информировать общество о проблеме через социальные сети.