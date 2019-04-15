Памятник Алферову откроют в Академическом университете РАН Петербурга Завтра, 16 апреля, в здании петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН торжественно откроют монумент в честь выдающегося советского физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова, скончавшегося 1 марта. Начало церемонии в 12:00. Ожидается, что мероприятие посетят члены городского правительства. О намерении увековечить в Петербурге память Алферова заявлял 5 марта спикер Заксобрания Вячеслав Макаров на прощании с академиком в петербургском центре РАН. Алферов умер вечером 1 марта в возрасте 88 лет. Причиной его кончины называют острую сердечно-легочную недостаточность. Академика похоронили на семейном кладбище в Комарово.



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