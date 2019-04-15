Ученые отметили слабую связь между премиями чиновников и их эффективностью

Исследование, проведенное РАНХиГС и Институтом Гайдара, показало, что российские чиновники практически не страдают материально в тех случаях, когда поставленные перед ними задачи не выполняются. По крайней мере, на их премиях неэффективность почти никак не сказывается. На научную работу ссылается информационное агентство RNS.

Экспертам выявленное обстоятельство особенно бросается в глаза на фоне того, как устроено материальное поощрение сотрудников в частном секторе экономики.

"Если в негосударственных российских организациях, по данным Росстата, на долю переменных выплат сотрудникам (в том числе премий) приходится порядка 25% фонда оплаты труда, то переменные выплаты в территориальных органах федеральных ведомств составляют 38%, а в центральных аппаратах – 48% расходов на оплату", - говорится в документе.

Авторы также обращают внимание на то, что государственные учреждения вправе не ограничивать размер премий, что иногда приводит к злоупотреблениям. Исследователи также находят неправильной ситуацию, при которой гарантированный должностной оклад у чиновников одной категории может оставлять около 15 тысяч рублей, а у другой - 100 и больше тысяч.