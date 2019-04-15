Чубайс об отношении россиян к себе: Попал куда-то в разряд Бабы-Яги и Кощея Бессмертного

Нынешний руководитель государственной корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс дал обширное интервью тележурналистке телеканала "Россия 1" Наиле Аскер-заде в её авторской программе, в ходе которого сообщил о своих заслугах на министерском поприще и рассказал, отчего ему не нравится ставшая расхожей в 90-х годах фраза "во всем виноват Чубайс".

По словам бывшего министра, его беспокоит, что россияне не придают должного значения тем усилиям, которые он вложил в свое время в становление рыночной экономики, припоминая ему лишь "отрицательные заслуги". В трудные 90-е годы, отметил Чубайс, гражданам нужен был кто-то "крайний", чтобы выплеснуть на него свое недовольство сложившейся ситуацией.

"Конечно, хотелось бы, чтобы это был не я. Но сложилось так, будем жить с этим. Я попал куда-то в разряд Бабы-Яги и Кощея Бессмертного", - сетует чиновник.

Чубайс уведомил, что не любит политику, поэтому и приложил немало усилий, чтобы в максимально короткие сроки уйти из неё. Работа в правительстве его не интересует. Более того, глава "Роснано" подумывает о том, чтобы "уйти на покой".

Вспомнил Чубайс и о том, как в 90-е вел борьбу с российским олигархатом.

"Олигархический капитализм в России возникал в 1995–1997 годах. В 1997-м году мы начали с ним драку. Нам морду набили, и мы морду набили. Мы Березовского выгнали из государственной власти, они нам тоже нанесли серьезный ущерб. А дальше драка продолжилась. И завершилась она тем, что сегодня назовите мне фамилию одного бизнесмена или двух, или пятерых, которые всерьез влияют на российскую государственную политику. Их нет. Это и означает, что никакого олигархического капитализма в России нет", - констатировал бывший политик.

Напомним, в начале 1990-х годов Чубайс был председателем комитета по управлению госимуществом. В годы правления первого президента России Бориса Ельцина руководил его администрацией и работал замглавы правительства. Позднее стал министром финансов. Фраза "Во всем виноват Чубайс" появилась на волне рыночных реформ. Впервые она прозвучала в программе "Куклы" на НТВ.