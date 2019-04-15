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13:56

Ганапольский зафиксировал "агонию" белорусской государственности

фото ЗакС политика Ганапольский зафиксировал "агонию" белорусской государственности

Новейший обмен "любезностями" и санкциями между Россией и Белоруссией и все менее последовательное поведение белорусского лидера Александра Лукашенко являются, по наблюдению политического обозревателя Матвея Ганапольского, живущего в Киеве, свидетельством "агонии" соседнего государства. По его мысли, и у белорусов, и у их лидера все сильнее усугубляется проблема с самоопределением, а до бесконечности вести политические интриги с Россией и западными странами одновременно не представляется возможным.

"Самое главное не Лукашенко, а, если его поддерживают белорусы, белорусскому народу нужно как-то определиться вообще. Потому что вот эта непонятка - это самое страшное, что может быть. Белоруссия независимое государство. Но только оно не независимое, независимое оно на бумаге", - заявил эксперт.

По мысли Ганапольского, президент соседней страны уже порядком надоел всему миру тем, что сидит даже не "на двух стульях", а уже на двадцати двух, и любой лидер на его месте активизировал бы один из этих процессов. Но, поскольку, считает аналитик, задача Лукашенко - вечно оставаться у власти, но все его взаимоотношения с внешним миром находятся в подвешенном состоянии, и делается это умышленно.

Напомним, что с 12 апреля Россельхознадзор ввел ограничения на импорт яблок и груш с территории Белоруссии, мотивировав это тем, что оттуда упрямо продолжает поступать "санкционка" - вопреки всем предыдущим просьбам прекратить подобную деятельность. Недружественный экономический "жест" задел Лукашенко, после чего он совершил резкое выступление, пригрозив закрыть нефтепровод "Дружба", связывающий обе страны.

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15:41    
Белорусам можно только пожелать сохранять независимость своей страны столько, сколько это будет возможно. Оба варианта геополитического слияния (с Россией или с ЕС) для них чреваты тяжёлыми экономическими последствиями.

14:42   Игорь  
Белорусь в агонии,
Украина - в апогее.
Мотина ирония
С каждым днем все злее.

14:09    
По оценкам серьёзных финансовых аналитиков Россия на содержание Белоруссии с 1991 года безвозмездно потратила 120-150 миллиардов долларов, прежде всего, за счёт крайне низких цен на нефть, вооружение и тд. Сейчас министр финансов России Силуянов уговорил Путина прекратить эту практику разбазаривания российских ресурсов, что уменьшит бюджет Белоруссии на миллиарды долларов, что вызовет резкое ухудшение социально-экономической обстановки в Белоруссии...И что Лукашенко делать в этой ситуации??? Запад же готов Белоруссии помочь, если она под него полностью(!!!) ляжет, как Украина, к примеру...

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