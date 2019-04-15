Подозреваемого в поджоге церкви XVIII века юношу направили на лечение Несовершеннолетний молодой человек, подозреваемый в поджоге Успенской церкви XVIII века в Кондопоге, отправлен на принудительное лечение, известил "Интерфакс" детский омбудсмен в Карелии Геннадий Сараев. "Экспертиза закончена, ее результаты не подлежат разглашению. Подростку оказывается необходимая помощь, в том числе медицинского характера", - уведомил он издание. Точное местонахождение юноши не уточняется. Церковь Успения Пресвятой Богородицы, памятник деревянного зодчества 1774 года постройки, сгорела 10 августа 2018 года. Следком возбудил дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия). По оценке Министерства культуры, на восстановление сгоревшего религиозного объекта потребуется не менее 100 млн рублей. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен