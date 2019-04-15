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14:51

Арестованный сенатор Арашуков подал декларацию о доходах из СИЗО

фото ЗакС политика Арестованный сенатор Арашуков подал декларацию о доходах из СИЗО

Пребывающий под арестом сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков подал декларацию о доходах в установленный законом срок из стен следственного изолятора, уводомила РБК его адвокат Анна Ставицкая.

Юрист объяснила, что в конце марта её подзащитный отправил запрос в Совфед с просьбой предоставить ему сведения о заработанном за год, однако своевременного ответа от верхней палаты российского парламента не получил.

"И после этого все равно была отправлена декларация. Он отправлял ее из СИЗО, когда именно они ее отправили, мы не знаем. Мы не можем сами забрать у него декларацию и отправить, потому что тогда встанет вопрос о подлинности подписи", - уточнила Ставицкая.

В пятницу, 12 апреля, декларация Арашукова, в отличие от остальных сенаторов, не была опубликована на сайте Совфеда. Источники РБК предположили тогда, что, в случае, если это было сделано преднамеренно, орган имеет право уволить представителя Карачаево-Черкесии.

Согласно обнародованным данным, в 2018 году арестованный сенатор задекларировал 4,9 млн рублей дохода; его жена Аида заработала 96 тысяч рублей. 

Напомним, Арашукову предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе двух убийств: обозначенных ТАСС Жукова и Шебзухова. Также в Петербурге был задержан и позднее, аналогично сыну, арестован отец сенатора – Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

После этого в рамках данного уголовного разбирательства были задержаны и арестованы региональные предприниматели, занимающие высокие посты в крупных предприятиях газовой отрасли. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.

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