Шишкина об инциденте с Милоновым на стоянке: Он просто столкнулся с реальной жизнью

Скандал с участием депутата Государственной думы Виталием Милоновым на штрафстоянке в Кировском районе, о котором стало известно накануне, 14 апреля, в эфире "Эха Петербурга" прокомментировала лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина. Предварив свою главную мысль соображением о том, что известный законотворец практически потерялся, уйдя из ЗакСа на уровень выше, и почти не создает информационных поводов, она заметила, что скандальность эпизода обусловлена редкостью его столкновений с повседневными жизненными тяготами. Политик выразила сочувствие Милонову, пожаловавшемуся на некие увечья и ущемления, которые он претерпел от рабочих, однако вслед за многими припомнила ему, что его проблема была напрямую связана с поддержанным им же в свое время законопроектом.

Виталий Валентинович просто столкнулся с реальной жизнью. Некие коммерческие структуры получают денежки за арестованные автомобили, и сколько лет говорили о том, что так делать нельзя! Будучи председателем комитета по законодательству, Виталий Валентинович несет полную ответственность за принятие такого закона. — Марина Шишкина

Политик провела аналогию с законодательным повышением пенсионного возраста и тем подавляющим количеством депутатов, которые за это проголосовали. Она предложила всем голосовавшим "пожить на эти одиннадцать тысяч" и суметь как-то расплатиться за ЖКХ, продукты и школьную форму для детей, а также посоветовала законотворцам чаще "выходить в народ" и смотреть, как непросто живется гражданам.

Со штрафстоянки Милонов пытался забрать автомобиль приятеля, что привело к конфликту: якобы, нетрезвые рабочие вымогали у него взятку и применили к нему силу. По факту нападения на себя и полученных вечером 13 апреля ушибов депутат обратился в Следственный комитет.

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