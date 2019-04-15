Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

15:55

Протоиерей Смирнов обвинил женщин в "убийстве Кутузовых и Гагариных"

фото ЗакС политика Протоиерей Смирнов обвинил женщин в "убийстве Кутузовых и Гагариных"

Протоиерей Дмитрий Смирнов, один из наиболее публичных представителей Русской православной церкви, заговорил на одну из своих любимых тем - абортов - в оригинальном ключе. Напрямую с ними и с жизненными установками современных российских женщин он связал дефицит выдающихся личностей в стране.

"Это национальная трагедия, что наши женщины не хотят рожать. Исправлять нужно сознание наших женщин, которым внушил какой-то враг, что не надо нищету разводить, а надо делать аборты. И вот они прекрасно убивают Суворовых, Кутузовых, Гагариных", - заявил Смирнов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В результате, в его логике, страну населяют не вполне полноценные люди - причем священник делает акцент на том, что таковые являются носителями именно мужского начала.

"Нужно воспитание, причём семейное. А семья у нас разрушена. У половины парней отцов нет. Ну какие будут они мужчины? Вот такие и есть. Называются додики", - категорично заключил спикер.

Смирнов известен своими спорными ультраправыми высказываниями и эксцентрическими выходками. Одна из самых известных в его исполнении - это визит без приглашения на день рождения радиостанции "Серебряный дождь", сопряженный с дебошем и этическими воззваниями к собравшимся.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:55    
...и, разумеется, протоиереев смирновых...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

19:42 Беглов хочет сделать бесплатным проезд в электричках для пенсионеров до конца года

19:15 Двое полицейских получили по четыре года колонии за применение пыток

19:08 Муниципал: Депутаты МО «Черная речка» отчитались о доходах

18:59 Петербург получит более 10 млрд рублей на "социалку" из Резервного фонда

18:46 ЗакС хочет запретить иностранцам работать гидами

18:24 В Вологодской области многодетные семьи избавят от платы за вывоз мусора

18:20 Один из участков набережной Фонтанки капитально отреставрируют

17:59 За сговор управляющие компании и чиновников оштрафовали на 1,2 млн рублей

17:55 Депутат ЛДПР предлагает сделать день поражения в Цусимском сражении памятной датой   2

17:33 Паллиативную помощь начнут оказывать в домашних условиях

17:20 Суд в Пензе до октября продлил арест семи фигурантам дела "Сети"

17:12 ЗакС Петербурга закупает футболки на лето

16:59 Явлинский видит главный шанс на спасение страны в объединении под брендом "Яблока"   2

16:50 "Роскосмосу" выделили 126 млн рублей на подготовку и отбор будущих космонавтов

16:38 Эсеры сподвигли Рослесхоз на судебное обжалование Генплана Токсово

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.