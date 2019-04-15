На конференцию по улучшению инвестиционного климата Петербург выделил 2,4 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга ищет подрядчика для организации региональной конференции по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Петербурге в рамках мероприятия «Форсайт-кемп». На эти цели Смольный выделил 2,4 млн рублей.

«Форсайт-кемп» - городской проект по созданию системного запуска стартапов в Петербурге, направленных на улучшение городской среды, как заявляют организаторы.

Прежде проект назывался «Форсайт-флот». В 2018 году 290 участников на теплоходе отправились по маршруту Санкт-Петербург - Кижи - Санкт-Петербург. Во время путешествия они занимались "совместным проектированием дорожных карт отраслевого и территориального развития, формированием устойчивых социальных и деловых связей между участниками, развитием компетенций стратегического видения в предпринимательской среде, созданием проектных команд, объединенных совместными целями и общим видением способов их достижений". Тогда мероприятие обошлось городскому бюджету в 6 млн рублей.

В 2019 году теплоходная прогулка программой не предусмотрена. Мероприятие пройдет в Ленинградской области в Луге с 12 по 16 июня. Как сообщается на сайте «Форсайт-кемп», на одной площадке соберутся более 300 предпринимателей, инвесторов, представителей государственных корпораций и крупного бизнеса, федеральных и региональных органов власти, институтов развития, ведущих технологических компаний и стартапов.

Из городского бюджета будет оплачено оформление площадки, канцелярские принадлежности участников конференции (в том числе и 300 наборов цветных восковых мелков) и 12 кофе-брейков. Угощать участников будут сэндвичами с куриным филе и ветчиной и сыром, пирожками с капустой и яблоками, фруктами (лимон, апельсин, банан), а также чаем и кофе.

Организаторами «Форсайт-кемпа» выступает «Клуб лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при поддержке администрации Санкт-Петербурга, АНО «Цифровая экономика», Агентства стратегических инициатив, РВК.