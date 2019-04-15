МИД: Россия полностью разорвала отношения с НАТО

Североатлантический альянс и Российская Федерация прекратили совместную кооперацию как по гражданской, так и военной линиям, уведомил РИА "Новости" замглавы МИД Александр Грушко.

НАТО, подчеркнул представитель дипведомства, отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Россией, и пока у организации нет единого решения, "как выходить из этого тупика".

"Парадокс, но сегодняшние отношения Россия - НАТО как раз больше всего и напоминают „обычное“ состояние дел, под которое создавалась НАТО, - под холодную войну. Снова стряхнули пыль с доктрины Армеля: диалог и сдерживание. Только в этой формуле сейчас много сдерживания и мало диалога", - заявил Грушко.

У РФ и альянса есть ряд весомых разногласий по нескольким принципиальным позициям: например, отметил дипломат, нарушение международного права, продвижение сил НАТО к российским границам, наращивание военного потенциала на территориях стран-союзниц.

"В том, что касается вооруженного конфликта с НАТО, то все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет. Это была бы катастрофа для всего человечества. Уверен, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе", - пояснил Грушко.

В последнее время НАТО действительно "подтягивает" свою технику и войска к государственным границам РФ. После военного конфликта в Керченском проливе в акватории Черного моря стали чаще появляться корабли альянса. Минобороны также фиксировало активизацию воздушного флота НАТО: самолеты-разведчики неоднократно "изучали" территории, прилегающие к госгранице РФ.