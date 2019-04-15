Явлинский видит главный шанс на спасение страны в объединении под брендом "Яблока"

67-летний основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, не в первый рассуждая о моральном, экономическом и политическом тупике, в который зашла Российская Федерация, предложил вариант выхода из него. После общих сентенций в своем блоге о необходимости всем инакомыслящим объединиться и создать единый фронт против растущей нищеты и ведения войн за рубежом, политик остановился на том, что сделать это можно почему-то только на базе его партии. Остальные формы идеологической и политической борьбы, в его представлении, обречены на неудачу.

"Партия, объединяющая сотни тысяч людей, с общей целью построения свободной современной России, основанная на принципах честности, справедливости и уважения к человеку, может стать влиятельным фактором политики, ее голос будет услышан, с ней будут считаться. Практически единственный шанс выстоять и начать трансформировать систему — это организация политического сопротивления, которое начинается с массового объединения в рядах оппозиционной партии", - написал Явлинский.

Отметим, что упомянутой выше политической борьбой партия "Яблоко" занимается с 1993-го года и на федеральном уровне ни разу не побеждала ни на одних выборах.

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