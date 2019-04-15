Суд в Пензе до октября продлил арест семи фигурантам дела "Сети"

Пензенский суд до 6 октября продлил арест семи фигурантам дела "Сети" (организации, признанной террористической и запрещенной в РФ), поделилась с "МБХ Медиа" мать одного из обвиняемых Светлана Пчелинцева.

"Сегодня суд продлил содержание под стражей ребятам на полгода, до 6 октября. И было назначено первое заседание по основному делу, оно будет 25 апреля в Областном суде Пензы. Будет выездное заседание, то есть Самара будет приезжать из Пензы", - рассказала Пчелинцева.

В СИЗО до октября остаются Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Василий Куксов, Андрей Чернов, Арман Сагынбаев, Михаил Кульков и Максим Иванкин.

Светлана Пчелинцева сообщила также, что последнее заседание, в ходе которого фигурантам продлили арест, к удивлению всех собравшихся прошло в закрытом режиме - никого из родственников не пустили в зал.

"Сначала они это ничем не мотивировали, а потом мы стали трясти приставов. Мы написали жалобу. Потом нам все же сказали, что не было технических возможностей, чтобы мы присутствовали в зале заседания. Видимо, мы до них каким-то образом достучались, или они напугались наших активных действий", - уточнила женщина.

Напомним, по делу "Сети" проходят 11 антифашистов и анархистов - Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов, Василий Куксов, Егор Зорин, Виктор Филинков, Игорь Шишкин и Юлий Бояршинов, Максим Иванкин, а также Илья Капустин в статусе свидетеля. Их обвиняют в создании террористической организации "Сеть", которую они якобы основали для подготовки госпереворота. Все они были задержаны сотрудниками ФСБ. Несколько обвиняемых заявили, что их пытали с помощью электрического тока, чтобы получить нужные показания. Ни одно уголовное дело по данному обстоятельству так и не было возбуждено.

Отметим, 8 апреля стало известно, что ФСБ внесла "Сеть" в список террористических организаций. Таким образом, деятельность сообщества запрещена в РФ.