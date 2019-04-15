ЗакС Петербурга закупает футболки на лето

Городской парламент готов потратить 280 тысяч рублей на футболки с гербом и надписью "Законодательное Собрание Санкт-Петербурга". Всего таких предметов одежды требует 450 штук.

Синие футболки из хлопка и эластана "классического прямого силуэта" с "большой свободой облегания", как говорится в техзадании, требуются трех разных размеров: M (100 штук), L (100 штук) и XL (50 штук).

Две сотни черных футболок поло нужны только в размерах M и L.

На всех футболках должны быть белыми нитками вышиты герб Петербурга и название Законодательного собрания.

В закупке одежда именуется "рабочей".

Отметим, в здании Законодательного собрания действует дресс-код. Строгие требования к внешнему виду депутатов, их помощников и посетителей Мариинского дворца спикер ЗакСа Вячеслав Макаров ввел осенью 2017 года. Например, мужчинам нельзя посещать ЗакС без галстука.

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