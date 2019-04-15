Паллиативную помощь начнут оказывать в домашних условиях

Поправки, которые внес премьер-министр Дмитрий Медведев в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, позволят гражданам получать паллиативную помощь, не выходя из дома, пишет "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Скоро, заверила чиновница, в профильном министерстве составят список медицинского оборудования и правила его предоставления больным на дом.

Поправки Медведева также позволяют всем пациентам, которым необходима паллиативная помощь, получить ее в любой точке страны без привязки к регистрации и прописке.

"Организация этого процесса - это зона ответственности регионов", - уточнила Голикова.