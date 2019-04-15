Депутат ЛДПР предлагает сделать день поражения в Цусимском сражении памятной датой

Либерал-демократ Александр Шерин полагает, что 28 мая необходимо сделать памятной датой и таким образом отдать дань уважения морякам, участвовавшим в Цусимском сражении - ключевом моменте Русско-японской войны 1905 года. Поправкой, предложенной депутатом, предлагается дополнить ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России". Документ внесен на рассмотрение Госдумы.

Цусимское морское сражение закончилось полным разгромом 2-й эскадры Тихоокеанского флота России, руководимой адмиралом Зиновием Рожественским.

"Героическая гибель 2-й Тихоокеанской эскадры стала прямым следствием невнимания к флоту, игнорирования государственным руководством его самых насущных нужд. Этот тяжелый урок истории весьма актуален и в наши дни. Он состоит в том, что нельзя пренебрегать военно-морским флотом. История в очередной раз показала, что даже могущественные державы терпят поражение в результате утраты своей морской мощи", - уточняет автор инициативы в пояснительной записке к документу.

Отметим, 28 мая в России отмечается День пограничника - профессиональный праздник личного состава Пограничных войск КГБ СССР и ФСБ России.