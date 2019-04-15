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17:55

Депутат ЛДПР предлагает сделать день поражения в Цусимском сражении памятной датой

фото ЗакС политика Депутат ЛДПР предлагает сделать день поражения в Цусимском сражении памятной датой

Либерал-демократ Александр Шерин полагает, что 28 мая необходимо сделать памятной датой и таким образом отдать дань уважения морякам, участвовавшим в Цусимском сражении - ключевом моменте Русско-японской войны 1905 года. Поправкой, предложенной депутатом, предлагается дополнить ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России". Документ внесен на рассмотрение Госдумы.

Цусимское морское сражение закончилось полным разгромом 2-й эскадры Тихоокеанского флота России, руководимой адмиралом Зиновием Рожественским.

"Героическая гибель 2-й Тихоокеанской эскадры стала прямым следствием невнимания к флоту, игнорирования государственным руководством его самых насущных нужд. Этот тяжелый урок истории весьма актуален и в наши дни. Он состоит в том, что нельзя пренебрегать военно-морским флотом. История в очередной раз показала, что даже могущественные державы терпят поражение в результате утраты своей морской мощи", - уточняет автор инициативы в пояснительной записке к документу.

Отметим, 28 мая в России отмечается День пограничника - профессиональный праздник личного состава Пограничных войск КГБ СССР и ФСБ России. 

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18:43    
Идиотизм "соколов" поразил партию от головы до хвоста ! Предлагаю как беспартийный, т.е. не связанный партийным идиотизмом, сделать памятными даты.
1. Разграбление и сжигание Москвы ханом Тохтамышем в 1382 г. через 2 года после победы Д.Донского на Куликовом поле ( !!! ).
2. Поражение Ивана грозного в Ливонской войне Польше, Швеции и Дании с потерей выхода к Балтийскому морю.
3. Поражение Петра 1 в Прутском походе с потерей выхода к Азовскому морю и флота.
4. Поражение при Аустерлице.
5. Крымская война 1853 г.
6. Поражения в 1 мировой.
7. Война с Финляндией и прочая и прочая и прочая...
 Посмотрите, какие руководители и полководцы были в этих позорно проигранных войнах - и вспоминать опасно, заклюют.

18:15    
Цусима-это полный разгром царизма в России! Позор царя Николая-второго! Мукден то же самое!

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