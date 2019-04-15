ЗакС хочет запретить иностранцам работать гидами

Комиссия по экономике Заксобрания Петербурга поддержала законопроект, запрещающий лицам, не являющимся гражданами Российской Федерации и не имеющим соответствующей аттестации, устраиваться на работу экскурсоводами. Данной поправкой предлагается дополнить ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков".

Авторы инициативы - парламентарии Денис Четырбок и Алексей Макаров.

В беседе с "Петербургским дневником" Макаров прояснил суть законопроекта: важно, подчеркнул он, чтобы иностранцы получали достоверную информацию о Петербурге. В качестве примера некорректного отражения исторических фактов он привел якобы услышанную им беседу китайского гида со своими "подопечными": по словам депутата, экскурсовод из Поднебесной упорно называл поэта Александра Пушкина "негром".

Законопроект преследует и другую цель - защиту российского туристического бизнеса. Народный избранник сообщил, что в дальнейшем парламентарии планируют дополнить свою задумку штрафами: до 30 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч - для должностных лиц, до 100 тысяч - для юрлиц.

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