Двое полицейских получили по четыре года колонии за применение пыток

Суд назначил двум бывшим полицейским из 70-го отдела Невского района, Андрею Барашкову и Артему Морозову, наказание в виде четырех лет колонии общего режима - за то, что они практиковали пытки по отношению к задержанным, передает "Медуза".

Установлено, что на совести двоих экс-сотрудников МВД такие деяния, как поливание "гостей" полицейского участка кипятком и прижигание ноздрей горящими сигаретами. Инкриминируемые им злодеяния датируются весной прошлого года. Известно также о практике избиения ныне осужденными задержанных.

С некоторых предыдущих заседаний по этому делу, которые первоначально объявлялись открытыми для всех, выгоняли журналистов.