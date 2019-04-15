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19:42

Беглов хочет сделать бесплатным проезд в электричках для пенсионеров до конца года

фото ЗакС политика Беглов хочет сделать бесплатным проезд в электричках для пенсионеров до конца года

Врио губернатора Александр Беглов рассказал о своей идее освободить до конца 2019-го года пенсионеров от необходимости платить за проезд в пригородных электричках, сообщает официальный сайт Смольного. Свою законодательную инициативу он направил на рассмотрение петербургских депутатов, выразив надежду на то, что они ее одобрят и примут. Распространяется действие документа и на другие страты общества.

"Мы хотим с 27 апреля расширить льготы пенсионерам и еще пяти категориям петербуржцев, имеющим право на льготный проезд в пригородных электричках – сделать его бесплатным в течение всего года", - заявил чиновник.

Таким образом, если инициатива получит поддержку парламентариев, то будет изменен городской Социальный кодекс.

По ныне действующим правилам, в "дачный" период, с апреля по октябрь, город оплачивает только 10 процентов от стоимости билета, который приобретают льготные категории граждан.



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