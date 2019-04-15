Суд отклонил иск Жириновского к журналисту, упомянувшему о его связях с КГБ

В Москве суд отказался от рассмотрения иска, поданного бессменным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским к журналисту издания Financial Times Чарльзу Кловеру, сообщает "Интерфакс".

Претензии российского политика были вызваны тем, что в одной из своих книг его оппонент упомянул о неких слухах, согласно которым Жириновский в советское время был завербован Комитетом государственной безопасности.

Несмотря на то, что в ближайшем будущем ожидается апелляция со стороны думского депутата, адвокат журналиста Ильнур Шарапов не стал скрывать своей радости от произошедшего.

"Мы приветствуем это решение и рады, что суд прислушался к нашим доводам", - сказал он.

Жириновский требовал публичного опровержения не угодившей ему фразы из текста книги и выплаты ему 1 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.