Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

15 апреля, 20:51

C 2015 года в Петербурге закрылось рекордное количество кафе за один квартал

фото ЗакС политика C 2015 года в Петербурге закрылось рекордное количество кафе за один квартал

Эксперты из компании JLL, специализирующейся на услугах в сфере недвижимости и ведении тематической статистики, зафиксировали, что с 2015-го года в Петербурге в течение одного квартального периода закрылось рекордно большое количество заведений общественного питания. Информацию передает ТАСС. При этом сама история наблюдений JLL за проблемой берет свое начало все в том же 2015-м году, так что результат - "исторический".

Представители организации во-многом связывают негативные показатели с падением популярности и престижа считающейся "барной" улицы Рубинштейна.

"Это является наибольшим квартальным значением за всю историю наблюдений. В результате превышение закрытых заведений общепита над открытыми достигло максимума", - приводятся слова специалиста.

Примечательно, что предыдущий антирекорд был установлен в течение предыдущего "отчетного" периода - с октября по декабрь 2018-го.

В свою очередь, открылось с января по март нынешнего года 41 заведение.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

15 апреля, 20:53 Открытие станций метро "Горный институт" и "Театральная" откладывается на 2022-й год   2

15 апреля, 20:51 C 2015 года в Петербурге закрылось рекордное количество кафе за один квартал

15 апреля, 20:14 Суд отклонил иск Жириновского к журналисту, упомянувшему о его связях с КГБ

15 апреля, 19:42 Беглов хочет сделать бесплатным проезд в электричках для пенсионеров до конца года   5

15 апреля, 19:15 Двое полицейских получили по четыре года колонии за применение пыток   1

15 апреля, 19:08 Муниципал: Депутаты МО «Черная речка» отчитались о доходах

15 апреля, 18:59 Петербург получит более 10 млрд рублей на "социалку" из Резервного фонда

15 апреля, 18:46 ЗакС хочет запретить иностранцам работать гидами   1

15 апреля, 18:24 В Вологодской области многодетные семьи избавят от платы за вывоз мусора

15 апреля, 18:20 Один из участков набережной Фонтанки капитально отреставрируют

15 апреля, 17:59 За сговор управляющие компании и чиновников оштрафовали на 1,2 млн рублей

15 апреля, 17:55 Депутат ЛДПР предлагает сделать день поражения в Цусимском сражении памятной датой   2

15 апреля, 17:33 Паллиативную помощь начнут оказывать в домашних условиях

15 апреля, 17:20 Суд в Пензе до октября продлил арест семи фигурантам дела "Сети"

15 апреля, 17:12 ЗакС Петербурга закупает футболки на лето   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.