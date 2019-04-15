C 2015 года в Петербурге закрылось рекордное количество кафе за один квартал

Эксперты из компании JLL, специализирующейся на услугах в сфере недвижимости и ведении тематической статистики, зафиксировали, что с 2015-го года в Петербурге в течение одного квартального периода закрылось рекордно большое количество заведений общественного питания. Информацию передает ТАСС. При этом сама история наблюдений JLL за проблемой берет свое начало все в том же 2015-м году, так что результат - "исторический".

Представители организации во-многом связывают негативные показатели с падением популярности и престижа считающейся "барной" улицы Рубинштейна.

"Это является наибольшим квартальным значением за всю историю наблюдений. В результате превышение закрытых заведений общепита над открытыми достигло максимума", - приводятся слова специалиста.

Примечательно, что предыдущий антирекорд был установлен в течение предыдущего "отчетного" периода - с октября по декабрь 2018-го.

В свою очередь, открылось с января по март нынешнего года 41 заведение.