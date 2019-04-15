Открытие станций метро "Горный институт" и "Театральная" откладывается на 2022-й год

Планируемое открытие новых станций "оранжевой" ветки петербургского метрополитена "Театральная" и "Горный институт" передвинули с 2021 на 2022 год, сообщает ресурс Neva.Today.

Проанализировав изменившиеся детали госзакупки, журналисты заметили, что общая стоимость работ - 20,7 млрд рублей - в связи с продлением их сроков осталась прежней. Появилась, однако, еще одна деталь: аванс в размере 800 млн рублей, который исполнитель работ должен израсходовать до декабря нынешнего года.

Первоначально же заказчик в лице города и подрядчик в лице "Метростроя" договаривались о том, что обе станции откроются осенью 2019-го года. Невыполнение первоначальных сроков "Метрострой" объяснял медлительностью чиновников из комитета по развитию транспортной инфраструктуры, а также затянувшейся историко-археологической экспертизой, проводимой под Театральной площадью.