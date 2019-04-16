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Новости

9:30

"Бесконечное горе и головокружительное чувство потери": во Франции горел Нотр-Дам-де-Пари

фото ЗакС политика "Бесконечное горе и головокружительное чувство потери": во Франции горел Нотр-Дам-де-Пари

Минувшим вечером, 15 апреля, пламя охватило главную католическую святыню страны, визитную карточку Франции - собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Возведение здания началось в XII веке и продолжалось вплоть до 1345 года.

Около 20:00 по местному времени (21:00 мск) огонь стремительно распространился по лесам, которые окружали весь собор по периметру - не так давно началась его капитальная реставрация. В результате через некоторое время обрушился шпиль, а за ним и кровля.

К тушению собора привлекли более 400 огнеборцев, один из которых серьёзно пострадал. Власти не стали использовать авиацию для тушения пламени, боясь, что сброс воды с даже небольшой высоты мог обрушить стены и несущую конструкцию здания.

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Фото: Reuters

Мэрия Парижа срочно эвакуировала туристов и местных жителей с острова Сите, где находится собор. Всех разместили в пунктах временного содержания.

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Фото: соцсети

Около 03:30 пожарные заявили, что держат "пожар под контролем". Башни и основные конструкции удалось сохранить. Также из полыхающего здания удалось вынести одни из главных католических реликвий - Терновый венец Иисуса Христа, тунику святого Людовика, несколько картин, алтарь и алтарный крест. Чудом в огне уцелел витраж оконной розы XIII века.

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Фото: соцсети

Причина трагедии пока не известна. По неподтвержденной информации, пожар начался на строительных лесах. Прокуратура Франции возбудила дело о неумышленном причинении ущерба. Cледователи допросили строителей. Больше подробностей на данный момент нет.

Глава республики Эммануэль Макрон, посетивший собор вечером, объявил о сборе средств для его восстановления. Он пообещал, что всенепременно начнет международную фандрайзинговую кампанию. Известная французская семья Пино - владельцы компаний Artemis и Kering - сообщили, что выделят на реставрационные нужды 100 млн евро. 

Свои соболезнования Франции выразили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель. Посольство РФ назвало произошедшее "невосполнимой утратой и для Парижа, и для Франции, и для всего человечества". К дипломатическим ведомствам в Москве и столице республики люди стали приносить цветы. Французский предприниматель, президент группы компаний LVMH (торговые марки Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Guerlain, Hennessy) Бернар Арно объявил, что пожертвует на восстановление Нотр-Дама 200 млн евро.

Сожаление выразили и в РПЦ, заявив, что случившееся - "трагедия для всего христианского мира".

Минкульт РФ высказал готовность начать кампанию по сбору денег на восстановление собора.

Между тем, президент России Владимир Путин пока никак не прокомментировал произошедшее с Нотр-Дамом.

Обновлено 10:50.

Пожар, продолжавшийся более 12 часов, потушен, уведомляет  BFMTV.

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Фото: Kamil Zihnioglu / AP



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12:38    
11:33, не беспокойтесь, Ваши курсы вне конкуренции.

11:33    
Иногда смотрю на человека или читаю, что пишет, и напрашивается вопрос: он родился таким придурком или курсы какие-то дополнительные закончил?

10:51    
Жирные на всем пытаются копеечку поиметь, вот кумиры ксениисобчак и доимелись, доэкономились на пожарной безопасности, "доосваивали" средства бюджета весьма небогатых французских налогоплательщиков. Ясное дело, что возможные виновники первым делом начнут голосить о том, что нужно музеи приватизировать, дабы разграбить недограбленное. Всевышний им судья.

10:45    
А это тролльчатина (9:43) даже на всемирном горе пиарится.Вот мерзость.

10:17    
Это ужасно и это символично, нельзя отрицать.
И это мог быть поджог, как было у нас несколько лет назад.

9:43    
Вот все трендят про западные супер технологии...А в жизни правительственные самолёты Меркель все сломались, у Макрона сгорел мировой шедевр и тд. А где супер западная пожарная техника...собор то горит уже почти сутки...

9:34    
На всё воля божья или всё-таки бога нет???

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