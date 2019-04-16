Надежда Савченко вышла на свободу

Попавшая после российской тюрьмы в "родные казематы", бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко минувшим вечером была освобождена из-под стражи судом Киева в связи с истечением срока меры пресечения, уведомляет "Коммерсант".

Вместе с ней на свободу вышел и глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан.

"Наша политическая сила «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» поможет заменить все те политические партии, всё то старье, которое сейчас наполняет Верховную раду, и у нас это получится", - поделилась политик планами на будущее.

Надежда Савченко получила глобальную известность после того, как была задержана российскими силовиками вблизи российско-украинской границы в 2014 году. Впоследствии она была признана виновной в убийстве сотрудников телекомпании ВГТРК, получив за это 22 года колонии общего режима. Правозащитники по всему миру ставили под сомнение справедливость судебного процесса и приговора. Просидев в заключении несколько месяцев и объявив голодовку, 25 мая 2016 года она была помилована лично президентом Владимиром Путиным.

Весной 2018-го года Савченко взяли под стражу по обвинению в организации государственного переворота на Украине.