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10:21

"Левада-центр": Уровень одобрения Сталина достиг рекордной отметки

фото ЗакС политика "Левада-центр": Уровень одобрения Сталина достиг рекордной отметки

Заслуги советского политического деятеля Иосифа Сталина на сегодняшний день признают 52% россиян, "скорее положительно" относясь к его деятельности, однако 18% уверены, что бывший руководитель СССР "безусловно положительно" повлиял на ход дел в государстве, уведомляет РБК, приводя данные последнего опроса "Левада-центра". 18% - рекордный показательно одобрения его деяний.

С порицанием и укором к исторической фигуре относятся 19% респондентов.

В 2008 году положительным персонажем Сталина считали 39%, а отрицательным - 38%.

Мнение о том, что период репрессий и огромное количество жертв режима нельзя оправдать великими целями, становится всё менее популярным: в 2008 году эту точку зрения разделяли 60% опрошенных, а в 2019 - 45%.

Ответствуя на вопрос о личном отношении к Сталину, участники изыскания чаще выбирали пункт "с уважением" (41%), 26% он безразличен, 4% его заслугами восхищаются.

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов объяснил резкий скачок народной любви к бывшему генсеку политизированностью и расколом общества, в результате которых рождаются более радикальные оценки истории.

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13:39    
13:03 При том, Сашенька, что «никчёмная Польша» ранее входила в Российскую империю. И состояние дел в ней, после 1 мировой войны, было ничуть не лучше, чем в России после гражданской. А если сравнить прирост населения в Российской империи со «сталинским» СССР, то по всеобщей переписи 1897 года население составляло 129,2 млн человек, а в 1914 г. (без Финляндии) – 166,6 млн. За 17 мирных лет прирост, минимум, – 37,4 млн. чел. А в СССР 1920 г. – 137,7 млн., а в 1939 г. – 170,5 млн. За 19 мирных лет прирост – 32,8 млн. чел.. Получается, «кровавый» и «глупый» царь Николай 2 правил существенно лучше «великого гения» Джугашвили.

13:39    
10:46 - "саша"- мазохист и скорее всего посещает "тайные" заведения, в спб, где он отрывается на всю катушку, там "сталин" в силиконовом костюме, генералиссимуса, его пытает, бьёт плетью и отрывает яйца... "саша" в восторге и наслаждается" болью", отсюда и мечта - всех осчастливить, чтобы тайное стало явными и доступным для всех... «Люди холопского звания — сущие псы иногда; чем тяжелей наказание — тем им милей господа». Некрасов.

13:35    
12-32
Сравнение приростов населения очень интересно и показательно. Если это правда, то явно не в пользу Сталина. Поэтому 13-03 тупо делает вид, что не понимает почему Вы сравниваете Польшу и РСФСР.

13:03    
12:32. Вы-жалкий манипулятор! Я вам про Фому, а вы мне про Ерёму... Сталин был главой СССР, а не РСФСР!!!Да и вообще причём здесь никчемная Польша?

12:32    
10:46 Сашенька, со своей девичьей памятью, как всегда, кое-что путает. Эффективность Виссарионыча можно легко проверить, сравнив прирост населения РСФСР (именно РСФСР, без среднеазиатских и других республик) в самые мирный, межвоенный период его правления, и, например, прирост населения в соседней Польше Пилсудского. Так, по переписи населения 1926 г. население РСФСР-93,3 млн., а по переписи 1939 года-109,4 млн. И, Польша 1921 г.-25,69 млн., а в 1931 г.-31,91 млн. То есть в РСФСР прирост 17% за 12 с лишним лет между переписями, а в Польше 24% за 10 лет! Не гением, а злобной посредственностью был ваш Сталин.

10:46   Саша  
Россияне стряхивают с себя всю гнусную клевету на ВЕЛИКОГО Сталина! Он был ГЕНИЙ, потому был оклеветан, оплёван врагами нашего Отечества! Прежде всего, он был ГЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТА! К примеру, вообразить даже трудно, что только в 30-е годы в СССР было построено 6000 промышленных объектов мирового уровня(Уралмаш, ЧТЗ, Днепрогэс, Магнитка и тд), которые сыграли решающую роль в разгроме фашизма!!! Или то, что за время правления Сталина численность населения СССР выросла почти на 50 миллионов человек!!!!! Естественный прирост населения, к примеру, в 1950 г. был в 20(!!!!!!) раз выше, чем сейчас! Во всех(!!!!!!!!) областях жизнедеятельности советского государства Сталин добился колоссальных результатов, равных которых не было в мире и после него в СССР, а с 1991г. года в капиталистической России! Слава великому Сталину!!!

10:42    
Это не оценка Сталина, это вердикт Путину.

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