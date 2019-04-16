"Левада-центр": Уровень одобрения Сталина достиг рекордной отметки

Заслуги советского политического деятеля Иосифа Сталина на сегодняшний день признают 52% россиян, "скорее положительно" относясь к его деятельности, однако 18% уверены, что бывший руководитель СССР "безусловно положительно" повлиял на ход дел в государстве, уведомляет РБК, приводя данные последнего опроса "Левада-центра". 18% - рекордный показательно одобрения его деяний.

С порицанием и укором к исторической фигуре относятся 19% респондентов.

В 2008 году положительным персонажем Сталина считали 39%, а отрицательным - 38%.

Мнение о том, что период репрессий и огромное количество жертв режима нельзя оправдать великими целями, становится всё менее популярным: в 2008 году эту точку зрения разделяли 60% опрошенных, а в 2019 - 45%.

Ответствуя на вопрос о личном отношении к Сталину, участники изыскания чаще выбирали пункт "с уважением" (41%), 26% он безразличен, 4% его заслугами восхищаются.

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов объяснил резкий скачок народной любви к бывшему генсеку политизированностью и расколом общества, в результате которых рождаются более радикальные оценки истории.