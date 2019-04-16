Памятник Гумилёву открыли на территории университета им. Герцена

Минувшим вечером, 15 апреля, на территории РГПУ им. А. И. Герцена, близ корпуса Института иностранных языков, торжественно открыли памятник поэтому Серебряного века Николаю Гумилёву, извещает 78.ru.

Автором бронзовой статуи стал член Союза художников Алексей Архипов. Его творения доступны в постоянной экспозиции Эрмитажа и Русского музея.

Гумилёв появился на свет 15 апреля 1886 года в Кронштадте и большую часть жизни провёл на берегах города на Неве.

Ранее, напомним, стало известно, что на территории петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН сегодня, 16 апреля, откроют памятник выдающемуся физику Жоресу Алфёрову.