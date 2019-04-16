Милонов призвал Минтранс и Беглова выгнать частников из сферы платной эвакуации автомобилей

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру транспорта Евгению Дитриху и врио губернатора Петербурга Алекcандру Беглову с предложением отстранить представителей частного бизнеса от платной эвакуации.

Предложение Милонов озвучил после того, как вечером 13 апреля вступил в конфликт с эвакуаторщиками на штрафстоянке в Петербурге. По словам Милонова, он помогал приятелю забрать эвакуированную машину, которая оказалась испорчена при перевозке, а рабочие якобы были пьяны, вымогали у депутата взятку и пытались вытолкать за дверь каморки администрации.

Эвакуации и штрафные стоянки личного автотранспорта во многих случаях передаются в частные руки, и коммерческие организации заинтересованы в извлечении прибыли любыми методами, а не в поддержании порядка, считает Милонов. Он утверждает, что ему «известны случаи», когда машины буквально «брали в заложники» при сомнительных обстоятельствах, доставляя гражданам неудобства и тратя их время.

По словам Милонова, из тысячи владельцев эвакуированных машин только порядка 15 человек добиваются пересмотра и компенсаций за незаконные действия эвакуаторщиков. «Другими словами, из благого и нужного для города дела, мы получили сложную, мутную и малозаконную отрасль, напоминающую приемы конокрадов 19 века и "братков из 90-х" одновременно», – убежден депутат.

Милонов просит Дитриха и Беглова рассмотреть возможность реформирования этой отрасли так, чтобы исключить из нее частный бизнес и «вытекающие из этого коррупционные». По его мнению, возможностью штрафовать граждан должно обладать только государство – иначе «мы получаем, фактически, узаконенную службу "авто-коллекторов", безнаказанно промышляющих на улицах».

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