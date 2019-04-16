Фонд имущества потерял право продавать городскую собственность

АО «Фонд имущества Петербурга» расторг договор поручения с жилищным комитетом и лишился монопольного права продавать здания в городской собственности.

Договор расторгнут по предписанию управления ФАС по Петербургу. В службе увидели признаки нарушения антимонопольного законодательства в том, что фонд наделен особым статусом. До конца мая фонд планирует завершить передачу жилищному комитету информации и документов.

Фонд занимался подготовкой, организацией и проведением торгов по продаже помещений фонда коммерческого использования Петербурга и заключал договоры купли-продажи объектов. За эти десять лет фонд заключил более 200 договоров купли-продажи жилых помещений на сумму более 1,4 млрд рублей.